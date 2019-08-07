Москва, , 17:47 — REGNUM

Гражданская война на Украине не даёт воссоединиться многим семьям Донбасса. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Для меня нет чужих людей ни по одну, ни по другую сторону. Донбасс разделили практически пополам, и в сельских районах, которые контролирует Украина, живут родители тех, кто живёт в Луганске. Это процессы внутренней миграции», — заявил Килинкаров.

«Эти территории поделены пополам. Каждая жертва, особенно среди мирного населения, целая трагедия для нас. И гибнут самые беззащитные. Потому что военные, по крайней мере, умеют себя защищать. А мирные жители живут в своих домах и не знают, кому, когда и что прилетит», — добавил он.