Москва, 7 августа 2019, 17:47 — REGNUM
Гражданская война на Украине не даёт воссоединиться многим семьям Донбасса. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины
«Для меня нет чужих людей ни по одну, ни по другую сторону. Донбасс разделили практически пополам, и в сельских районах, которые контролирует Украина, живут родители тех, кто живёт в Луганске. Это процессы внутренней миграции», — заявил Килинкаров.
«Эти территории поделены пополам. Каждая жертва, особенно среди мирного населения, целая трагедия для нас. И гибнут самые беззащитные. Потому что военные, по крайней мере, умеют себя защищать. А мирные жители живут в своих домах и не знают, кому, когда и что прилетит», — добавил он.