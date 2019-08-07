Москва, , 17:38 — REGNUM

В западном и, в частности, американском общественном сознании сложилось гипертрофированное восприятие президента России Владимира Путина. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Американцы, у меня ощущение, имеют извращённое сознание, что только по команде Путина в Луганске и Донецке переключаются светофоры. Пока он не даст команду, свет не поменяется. (Оппоненты говорят), будто Зеленский ведёт тонкую игру, что ещё один выстрел, Путин пропал и всё пропало. А с какой радости вообще Путин должен контролировать там ситуацию, непонятно», — заявил Килинкаров.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о том, что ночью на 7 августа в направлении села Богдановка произошёл обстрел из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и иного оружия. Позднее в районе Павлополя был применен ручной переносной гранатомет. В результате боевых действий погибли четверо военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Украинская сторона возложила ответственность за обстрел на ополченцев, однако по данным разведки ДНР, ближайшее расположение вооружённых сил ДНР находилось на расстоянии 8,11 км от точки обстрела.