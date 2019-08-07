Бишкек, 7 августа 2019, 17:38 — REGNUM
Советник бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева заявил, что его патрона пытаются задержать правоохранительные органы республики.
Сообщается, что операция по задержанию Атамбаева началась сегодня в селе Кой-Таш, где находится его резиденция. Слышна стрельба. Сторонники Атамбаева отбиваются камнями.
Напомним, что после добровольного ухода Атамбаева с поста президента по истечению срока его полномочий, новым президентом был выбран Сооронбай Жээнбеков.
С течением времени между бывшим и новым президентом начались трения. которые не могли не привести к конфликту.