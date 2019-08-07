Орел, , 17:35 — REGNUM

Заводской районный суд Орла отказался удовлетворять ходатайство следствия о временном отстранении от должности руководителя департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Дениса Блохина. Решение было принято 7 августа, сообщили ИА REGNUM в суде.

Следователь просил суд отстранить Блохина от должности, «поскольку он подозревается в совершении умышленного преступления средней тяжести, с использованием своего служебного положения, занимая должность руководителя департамента может использовать своё должностное положение для оказания воздействия на свидетелей, уничтожить доказательства, имеющие значение для уголовного дела, то есть воспрепятствовать производству по делу».

Однако суд счет, что следствие не представило конкретных доказательств того, что подозреваемый может «продолжить заниматься преступной деятельностью либо воспрепятствует производству по уголовному делу», и отказал в удовлетворении ходатайства.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела в отношении Блохина стало известно 1 августа. Как считает следствие, в июне 2015 года подозреваемый, на тот момент — начальник КУ ОО «Орелгосзаказчик», заключил госконтракт на выполнение работ по реконструкции Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Орле с одной из подрядных организаций. Работы по реконструкции полностью выполнены не были, однако подозреваемый подписал документы о приемке, и контракт был оплачен полностью. По уточненным данным, речь идёт о причинении ущерба на 4 млн рублей.

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