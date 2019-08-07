Москва, , 17:27 — REGNUM

Ракетно-артиллерийская бригада Северного флота недавно была перевооружена на береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал». Они заменили своих предшественников — комплексы «Рубеж». Развертывание комплексов «Бал» проведено на полуострове Средний на побережье Баренцева моря. Первые стрельбы из БРК «Бал» запланированы на осень 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Комплекс был принят на вооружение ВС РФ в 2008 году. Дальность поражения целей зависит от марки ракеты. Ракетой X-35Э она составляет до 130 километров, а ракетой X-35УЭ — до 260 километров.

Ракета имеет массу боевой части 145 килограмм. Стартовые позиции комплексов могут находиться от береговой черты на расстоянии до десяти километров. Одна пусковая установка БРК «Бал» несет на себе до восьми ракет. Залп ракетами проводится с интервалом в три секунды.

Стандартно пусковая установка базируется на шасси МАЗ-7930 с колесной формулой 8×8, но могут использоваться и шасси других типов. ПУ может двигаться по шоссе со скоростью 60 километров час, а по бездорожью — со скоростью 20 километров в час. БРК «Бал» развертывается на новой позиции не более чем за десять минут.

Запас хода комплекса составляет 850 километров. Такой большой запас хода дает возможность размещать комплексы рационально и защищать территорию значительной протяженности. Следует заметить, что общая протяженность морских границ Российской Федерации составляет более 39 тыс. километров.