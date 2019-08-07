Москва, 7 августа 2019, 17:35 — REGNUM
Наиболее вероятной причиной гибели четырех солдат ВСУ могло стать неосторожное обращение с оружием, считает министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова. Об этом она заявила 7 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующий инцидент в районе Павлополя.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно официальной информации украинской стороны, 6 августа в районе Павлополя (Мариупольское направление) погибли четверо военных ВСУ.
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