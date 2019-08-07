Москва, , 17:35 — REGNUM

Наиболее вероятной причиной гибели четырех солдат ВСУ могло стать неосторожное обращение с оружием, считает министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова. Об этом она заявила 7 августа в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующий инцидент в районе Павлополя.

«С нашей стороны было проведено подробное разбирательство, — рассказала Никанорова. — Есть карта-схема всех позиций в районе Павлополя. Наша позиция, и она аргументирована, такова, что РПГ никак не могли достать снарядом до украинской стороны. По тактико-техническим характеристикам этого вооружения оно просто не достаёт на такие расстояния. Вероятнее всего, это неосторожное обращение с оружием при его разгрузке. Это не единичный случай. Украинские военные не всегда опытные в таких вопросах. Но с нашей стороны там такая местность, что обстрел с нашей стороны был бы невозможен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно официальной информации украинской стороны, 6 августа в районе Павлополя (Мариупольское направление) погибли четверо военных ВСУ.

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