Исламабад, , 17:13 — REGNUM

Национальный комитет безопасности Пакистана под председательством премьер-министра страны Имрана Шаха принял решение понизить уровень экономических и дипломатических отношений с Индией из-за ситуации вокруг штата Джамму и Кашмир, сообщает 7 августа газета «Dawn».

По утверждению газеты, из Исламабада будет выслан посол Индии, а посол Пакистана будет отозван из Нью-Дели. Кроме того, будет приостановлена двухсторонняя торговля.

Как сообщало, обострение индо-пакистанских отношений последовало за решением властей Индии об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир.

В особом статусе указывалось, что большинство населения штата составляют мусульмане.

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