Вильнюс, , 17:12 — REGNUM

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 7 августа, во время совместной пресс-конференции о составе обновлённого правительства прокомментировал своё согласие назначить на должность главы МВД старосту парламентской фракции партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей Риту Тамашюнене, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам Науседы, для него главным приоритетом была лояльность кандидатов.

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«Хорошо, что в составе правительства, наконец, есть женщина. У неё достаточный политический багаж. Она староста своей фракции. И думаю, что у неё достаточно опыта браться за, возможно, новую для неё деятельность, но политики всегда должны быть готовы браться за определённую деятельность, с которой раньше они не были хорошо знакомы. Так что я самое главное внимание уделяю тому, чтобы претенденты были лояльными», — сказал Науседа.

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Как ранее сообащло ИА REGNUM, Тамашюнене буквально ворвалась в элиту литовской политики в последние месяцы, став заметным политическим деятелем с высокой цитируемостью в СМИ. Недавно она голосовала против возвращения России в ПАСЕ, потом была замечена на вечернем приёме по случаю инаугурации Науседы, куда позвали не то что далеко не всех политиков, но даже не всех председателей парламентский партий. Затем Науседа уже в качестве президента взял её в свой первый официальный визит — в Польшу.