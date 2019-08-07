7 августа 2019 | Время чтения 8 мин

Сергей Артёменко, , 21:39 — REGNUM

В ходе государственного переворота на Украине в 2014 году официальный Минск демонстративно поддержал мятежников и отказал в поддержке законным властям соседней республики. Тогда, фактически, Александр Лукашенко выступил на стороне так называемого мирового Запада, отказав в легитимности не только Виктору Януковичу, но и всей политической системе соседней постсоветской республики. Фактически он признал правомерность таких же подходов и к Белоруссии, если принимать во внимание его заявления о неприемлемости двойных стандартов.

Поле Александр Горбаруков © ИА REGNUM

С тех пор официальный Минск приложил немало усилий для укрепления нового режима в Киеве.

В обмен на благосклонность белорусские чиновники попросили распахнуть рынок для белорусских товаров и замолвить словечко перед товарищами, курирующими программу ЕС «Восточное партнёрство». Несмотря на трения и даже скандалы, киевская хунта и обитатели мини-дворцового комплекса «Дрозды» под Минском нашли общий язык и принялись делать деньги. Белорусско-украинский бизнес в лице отдельно взятых чиновников и приближённых к ним бизнесменов шёл в гору по мере эскалации кровавой бойни в Донбассе и нарастания кома антироссийских санкций.

Запад оценил реальную роль официального Минска в реализации Программы согласованных действий в области внешней политики государств — участников Договора о создании Союзного государства: санкции были сокращены до символических позиций и Лукашенко снова стал въездным в Евросоюз. К слову, эти союзные программы (на 2014−2015 годы и последующие) слуги народа наотрез отказываются публиковать. Небезосновательно: при внимательном прочтении запланированного и сделанного возникают закономерные неприятные вопросы. Например, кто с кем на самом деле состоит в Союзном государстве?

Взаимопонимание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Поставки из Белоруссии различных товаров и услуг для нужд украинских военных и спецслужб — весьма интересная и недостаточно хорошо исследованная история. Даже если оставить в стороне завлечение в «мягкое подбрюшье России» профессиональных русофобов и оставить в сухом остатке только коммерцию, можно сделать вывод — союзники так себя не ведут. Миллиардные украинско-белорусские обороты по различным схемам как нельзя лучше иллюстрируют известную поговорку: «Кому война, а кому и мать родна».

После разрыва киевской хунтой контрактов с российским ВПК именно Лукашенко подсуетился с идеей сделать в Белоруссии нечто вроде кластера по сборке и даже производству продукции специфического назначения. Зазывались украинские специалисты, завлекались потенциально заинтересованные из России и Украины. Заявлялись мегапроекты по созданию «белорусских вертолётов» с замахом на самолёты. Позорная история с отжимом оршанского актива у «Мотор Сич» наглядно продемонстрировала, чего стоили все гарантии и обещания.

Война на Украине требовала моторного топлива. Сеть построенных при СССР украинских НПЗ за период «незалежности» безнадёжно деградировала до груд металлолома. Из формально существующих шести НПЗ более-менее работает один, да и тот производит низкокачественную продукцию. Естественно, возник спрос на качественное импортное топливо и его стали ввозить из соседней Белоруссии, которой в наследство от Советского Союза досталось два НПЗ.

29 декабря 1926 года на Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод прибыл первый эшелон с нефтью

Самый крупный белорусский нефтеперерабатывающий завод — Новополоцкий, ровесник кременчугского актива известной группы «Приват». Вместе с НПЗ в городе Мозырь он обеспечивает не только потребности белорусского топливного рынка, но и внушительные экспортные поставки нефтепродуктов на Украину и в страны ЕС. Оба белорусских предприятия сырьём обеспечивают российские поставщики, хотя Белоруссия добывает нефть и на своей территории, и за рубежом.

Украина переориентировалась на азербайджанскую нефть и белорусское моторное топливо, которое в лучшие годы удовлетворяло спрос более половины украинского рынка. И сейчас на белорусское топливо приходится около трети продаваемых на Украине бензинов и дизтоплива.

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Когда Москва ответила на санкции Киева запретом на поставки нефти и мазута, то для рядового обывателя это выглядело внушительно. Однако ещё на стадии принятия решения эксперты предупреждали, каким на самом деле будет эффект от ответных российских санкций, если возникнет ещё один «белорусский офшор» в дополнение к продовольственному.

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» не собирался демонстративно нарушать российское эмбарго — он приступил, в лучших белорусских традициях, к поиску «прокладочных» структур. Без лишнего шума и пыли были найдены заинтересованные как с российской, так и с украинской сторон в сбыте нефтепродуктов, выработанных из российской нефти. Именно такой подход, без громких заявлений, позволил заработать миллиарды долларов на теперь уже широко известной «растворительно-разбавительной схеме».

Потенциальным поставщиком на украинский рынок мог стать Казахстан. Минск рассчитывал на транзитный гешефт, однако Нурсултан Назарбаев предупредил белорусского коллегу о приоритете отношений с Россией и союзничества в ЕАЭС перед соблазном срубить нефтедолларов по-быстрому. Казахстанским инвесторам предлагали войти в активы белорусских нефтехимических комплексов, однако на то время официальная Астана просчитала, чего на самом деле хотят обитатели Дроздов. Ввязываться в конфликт интересов под сомнительные заверения желающих не нашлось.

Наряду с Белоруссией и Россией столь востребованное с 2014 года дизтопливо на Украину поставляли новые члены ЕС. Заметную роль сыграла даже Литва, чья нефтеперерабатывающая отрасль пережила непростые времена и едва не повторила судьбу украинской. Казалось бы, официальному Минску будет трудно и союзнические обязательства соблюсти, и от сладкого украинского каравая откусить. Однако ещё древние знали, что для гружёного золотом осла нет неприступных крепостей.

Представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил 6 августа журналистам, что топливный кризис Украине не грозит: выпадающие российские объёмы заменят поставки из Белоруссии и стран Евросоюза. Естественно, у националистически озабоченных комментаторов сразу же возник закономерный вопрос: не будут ли через смену собственника перепроданы нефтепродукты, выработанные из нефти «агрессора»? Вопрос этот остался без прямого ответа. Однако Герус дал понять, что заграница поможет.

Не секрет, что сегодня оба белорусских НПЗ на 100% загружены российской нефтью, и даже несколько вёдер сырья из Ирана, Азербайджана и Венесуэлы никак не изменят положение дел. Внутренние потребности белорусского рынка оцениваются в 5,5 млн т сырой нефти ежегодно — Россия поставляет 21 млн т по льготным ценам и беспошлинно, плюс свои вывозные нефтепошлины зачисляет в белорусский бюджет. И это не считая льготных цен на газ, на переработке которого с последующей перепродажей несколько семей сделали себе хороший бизнес, не считая скидок на оружие, прочих торговых преференций, кредитов и даже «ядерного зонтика».

Если Москва пойдёт на принцип, то Минску придётся выбирать из двух зол меньшее — ведь экспорт нефтепродуктов является основной статьёй пополнения белорусского госбюджета. На Россию приходится почти половина белорусского экспорта (больше, чем во все страны ЕС вместе взятые). Лукашенко правит уже четверть века и, «наевшись власти», намерен править до гробовой доски — к 2020 году ему сюрпризы не нужны, товарный экспорт и так падает. Если добавить к этому огромный внешний долг, текущие выплаты только по прямому госдолгу, то к раздаче традиционных популистских пряников бывший директор совхоза оказывается совсем не готов: не «вышиванками» же кормить «ляхтарат», в Белоруссии так не принято.

Андрей Герус President.gov.ua

Герус уверен, что белорусские побратимы не подведут. Ожидается, что будут трудиться не хуже, чем остававшиеся глубоко в душе антифашистами чешские ударники заводов Протектората Богемии и Моравии.

«Сегодня мы получили информацию, что Мозырский нефтеперерабатывающий завод переносит свой ремонт с сентября на октябрь и увеличивает примерно на 25% поставки дизеля украинским покупателям в августе и сентябре. Если раньше они были где-то 180 тысяч тонн в месяц, то сейчас они будут 250−260 тысяч тонн в месяц», — заверил Герус.

По итогам совещания об обеспечении энергобезопасности Украины он заверил: не стоит сильно переживать за сокращение прямых поставок из РФ. По его словам, уже наращиваются объемы импорта из Литвы и других стран Евросоюза (литовские и польские поставки удвоятся), в 3−4 раза вырастут поставки по морю, да и украинские НПЗ прибавляют в производстве. Однако особые надежды Герус связал именно с поставками из Белоруссии, что обеспечит «абсолютно стабильные и спокойные следующие три месяца».

«Поэтому по августу мы видим огромный дополнительный ресурс, в первую очередь из Белоруссии, с моря, из стран ЕС. Этот ресурс с запасом компенсирует снижение поставок дизеля из России, которые, как мы ожидаем, в августе снизятся в два раза», — сообщил представитель президента Украины в Кабмине.

В итоге доля поставок дизтоплива из России в августе сократится с 45% до «не более 25%», а в сентябре — до 10−15%, отметил Герус. По его словам, нет препятствий для поставок российского дизтоплива даже после введения Киевом спецпошлин в дальнейшем, и такие российские компаний, как «Лукойл» намерены продолжать работу на украинском рынке. Выступление представителя украинского президента стало своеобразным ответом на заявления об эффективности воздействия на Киев тех торговых ограничений, о которых не так давно и вполне серьёзно говорил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Возможно, настало время перейти от частных вопросов вроде поставок российского дизтоплива на Украину к более общим — таким, как внешнеполитическая стратегия России на постсоветском пространстве. Если в Москве определились с тем, что Украина — отрезанный ломоть и Белоруссия — тоже, тогда у официального Минска, по-хорошему, не должно остаться возможностей получать пресловутую поддержку от Москвы с возможностями параллельной подпитки откровенно русофобского режима, ещё одного звена «санитарного кордона».