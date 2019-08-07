Мурманск, , 17:11 — REGNUM

Министерство обороны Российской Федерации подготовило проект указа, согласно которому Северный флот может получить статус военного округа.

Минобороны России

«Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения. Реализация проекта указа позволит оптимизировать структуру управления Вооруженными силами Российской Федерации и законодательно придать Северному флоту статус самостоятельной военно-административной территориальной единицы», — отмечено в пояснительной записке на портале проектов нормативных актов.

В настоящее время в стратегическом плане территория России разделена на четыре военных округа — Западный, Центральный, Восточный и Южный. Авторы документа считают, что данная инициатива позволит эффективнее решать задачи в области обороны на Арктическом стратегическом направлении.

Если указ вступит в силу, то в новую военно-административную единицу будут включены Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, а также Ненецкий автономный округ.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 5 августа арктическая группировка Северного флота вышла из пунктов постоянного базирования в поход по Северному морскому пути.