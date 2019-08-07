Москва, , 16:55 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента с гибелью украинских военных в Донбассе должен был не только потребовать расследования произошедшего, но и в первую очередь потребовать международной встречи в минском формате. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Если ты президент Украины, то должен перво-наперво потребовать детального анализа, пригласить международных наблюдателей, экспертов, которые проведут открытое расследование и дадут ответ. После этого, когда будет дан ответ, можно обращаться в минский формат», — заявил Мирошник.

Он напомнил, что в минском формате была заключена договорённость о режиме прекращения огня.

«Можно собрать экстренную встречу, можно заявить видеоконференцию, можно обсудить все детали непосредственно участников конфликта. Но Зеленскому это не нужно было. Он не сказал ни о проверке фактов, ни о проведении минского формата. Он сразу обратился с заявкой провести нормандский формат», — добавил Мирошник.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о том, что ночью на 7 августа в направлении села Богдановка произошёл обстрел, а в районе Павлополя был применен ручной переносной гранатомет. В результате боевых действий погибли четверо военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины.