Москва, , 16:54 — REGNUM

Заявления Скотленд-Ярда об отсутствии доказательств причастности властей России к делу Скрипалей фактически обнуляют всю антироссийскую кампанию под флагом «хайли-лайкли». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Юлия Скрипаль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доказательств нет не только у Скотленд-Ярда, их в принципе нет и быть не может. Однако это не смущает Запад, он продолжает издевательство над международным правом», — сказал Слуцкий.

По мнению парламентария, разыскиваемые до сих пор британской полицией Петров и Баширов больше похожи на персонажей-супергероев комиксов или блокбастеров, чем на реальных людей (исходя из того, что им приписывает Лондон). Да и фантасмагорическая идея применения «силами зла» смертельного вируса «Новичка-Старичка» уже обыгрывается в Голливуде, добавил депутат.

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