Москва, , 16:48 — REGNUM

В Киеве поторопились возложить ответственность за обстрелы 7 августа на силы ДНР, даже не начав расследование инцидента. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Никто не проводил расследование. Сейчас даже банальное сопоставление на карте достаточно чётко и понятно указывает (на вещи). Даже по техническим параметрам: ручной гранатомёт прицельно далее полутора километров не пробивает. Даже самая близкая точка — более трёх километров. Туда долететь боеприпас, о котором сообщают украинские СМИ, просто не может», — заявил Мирошник.

Ранее министерство обороны Украины сообщило о том, что ночью на 7 августа в направлении села Богдановка произошёл обстрел из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и иного оружия. Позднее в районе Павлополя был применен ручной переносной гранатомет.

В результате боевых действий погибли четверо военнослужащих 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. Украинская сторона возложила ответственность за обстрел на ополченцев, однако по данным разведки ДНР, ближайшее расположение вооружённых сил ДНР находилось на расстоянии 8,11 км от точки обстрела.