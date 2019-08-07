Анкара, , 16:41 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Об этом он заявил сегодня, 7 августа, на встрече с украинской общиной в Анкаре.

Российский Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я точно знаю, что настанет день, когда Крым обязательно возвратится в Украину и разъединенные крымскотатарские семьи соберутся за одним столом… и далее в его истории будут только счастливые праздники», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что за последние годы в Турции были созданы новые ячейки украинской общины и их представители очень помогают Украине, за что Зеленский их сердечно благодарит.

Президент Украины считает, что украинская община Турции может стать действительно влиятельной силой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине был совершен государственный переворот. К власти пришли бандеровцы и их приспешники. Жители Крыма не согласились с насильственным захватом власти и провели референдцм о самоопределении. Подавляющее большинство жителей полуострова, в том числе и крымские татары, проголосовали за возвращение в состав России.