Санкт-Петербург, , 16:44 — REGNUM

Правительство Ленинградской области к 1 сентября 2019 года представит вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко, курирующему вопросы долевого строительства, дорожную карту по решению проблемы обманутых дольщиков с привлечением федеральных средств.

Виталий Мутко в среду, 7 августа, совершил рабочую поездку в Ленинградскую область. По его словам, строительный комплекс региона в целом «очень неплохо работает» и объёмы строительства «достаточно высокие».

Ранее сообщалось, что проблемные объекты-долгострои Ленинградской области будут завершены с помощью АО «Дом.рф».

"Мы первыми в России выполнили условия, которые нам ставил «Дом.рф» и министерство строительства и ЖКХ, зарегистрировали региональный фонд, и первыми в России подтвердили финансирование регионального фонда в размере 2 млрд рублей», — сказал журналистам губернатор Ленобласти Александр Дрозденко после совещания с вице-премьером Мутко, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дрозденко, софинансирование будет вестись в тех же пропорциях, что и национальные проекты: 66% — средства «Дом.рф» и 33% — средства бюджета Ленобласти.

Ленинградская область стала первым регионом, в котором проблему обманутых дольщиков стали решать по новой схеме — через создание регионального фонда обманутых дольщиков и федеральное софинансирование.

«Мы, как я пошутил, в роли такого белого кролика будем выступать — Ленинградская область. Потому что мы первые пойдем по этому пути. Именно на нас будут отработаны все этапы. <…> Мы готовы будем уже на 1 сентября представить на утверждение Виталия Леонтьевича (Мутко) дорожную карту по Ленинградской области. И уже согласно дорожной карте будем работать», — добавил Дрозденко.

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