Москва, , 16:36 — REGNUM

Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии за последние сутки выявили 42 нарушения режима прекращения огня, сообщает 7 августа пресс-служба Минобороны РФ.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме нарушений, выявленных российскими военными, представителями Турции зафиксировано 38 случаев открытия огня на территории перемирия.

Указано, что вопросы, связанные с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, рассматриваются совместной российско-турецкой комиссией.

Наряду с этим российские военные сообщили о том, что к режиму прекращения огня со 2 августа в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор присоединились девять населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии в зоне деэскалации «Идлиб» правительственные войска возобновили военную операцию по уничтожению незаконных вооружённых формирований, в том числе и негласно подконтрольных Турции. В нанесении ударов по боевикам активно участвуют самолёты и вертолёты ВКС России.

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