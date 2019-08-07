Москва, , 16:36 — REGNUM

Фракция «Единая Россия» поддержит предложение оппозиции о создании комиссии по расследованию случаев влияния ряда западных стран на российские выборы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа, об этом заявил первый замглавы фракции в Госдуме Андрей Исаев.

«Фракция «Единая Россия» считает заслуживающей поддержки предложение Сергея Миронова («Справедливая Россия»), Владимира Жириновского (ЛДПР) и Геннадия Зюганова (КПРФ) провести расследование иностранного вмешательства в выборы и внутриполитическую жизнь России и создать для этого специальную межфракционную комиссию, — сказал Исаев.

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Моральное право

Исаев также напомнил, что Россию многократно обвиняли во вмешательстве в выборы в США, в некоторых европейских государствах проводили расследования, но никаких убедительных доказательств предъявлено не было.

«Поэтому мы считаем, что имеем и юридические, и моральные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследование о вмешательстве в наши внутренние дела», — указал парламентарий.

Вместе с тем правоохранительные органы уже начали расследование, комитет Госдумы по безопасности со своей стороны запросит всю необходимую информацию у Следственного комитета России, МВД, Генеральной прокуратуры и других ведомств, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, Зюганов предложил 19 августа провести заседание Совета Думы, где принять решение о создании комиссии.

МВД 3 августа призывало граждан воздержаться от участия в несанкционированной акции, напомнив также, что за это предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

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