Улан-Батор, , 16:34 — REGNUM

Министр обороны США Марк Томас Эспер и заместитель министра обороны России Александр Фомин 8 августа посетят Монголию с визитом, сообщает пресс служба Министерства обороны Монголии.

Назначенный недавно на пост министра обороны США Марк Эспер начинает свой зарубежный визит с Монголии. В ходе своего визита министр обороны США встретится с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и министром обороны Нямаагийном Энхболдом.

А заместитель министра обороны России Александр Фомин встретится с президентом Халтмаагийном Баттулгой в объединенном учебном центре вооруженных сил страны «Таван толгой», где проходит первый военный конный марафон «Аравт».

Также глава Монголии и замминистр обороны РФ будут участвовать в церемонии закрытия марафона «Аравт», который впервые организуется в рамках «Международных армейских игр-2019».