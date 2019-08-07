Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM

Отделение партии «Яблоко» в Свердловской области планируют расширить штат и начать готовиться к выборам в областное заксобрание. Об этом заявил член бюро партии Максим Петлин в Facebook.

Петлин заявил, что «Яблоку» удалось привлечь финансирование за счёт пожертвований, благодаря чему партия заживёт по-новому.

Теперь свердловское «Яблоко» поставило цель охватить 95% региона своими местными отделениями. Этой цели партии поможет достичь принятый на работу «менеджер региональных проектов» Сергей Рябков — он поставлен ответственным за организацию партийной сетки.

Напомним, выборы в свердловское заксобрание состоятся в 2021 году. В этом же году пройдут выборы в Госдуму.

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