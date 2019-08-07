Курган, 7 августа 2019, 16:30 — REGNUM
В Курганской области ликвидирован аппарат правительства региона. Его функции переданы в аппарат губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Изменения законодательно отражены в постановлении от 31 июля 2019 года №56 за подписью врио губернатора Вадима Шумкова, опубликованном на сайте правительства области.
В новую структуру вошли 12 подразделений. В постановлении также прописаны полномочия и функции этих ведомств. Руководителем аппарата губернатора остаётся Оксана Куташи.
Ранее в аппарат правительства входили омбудсмены по правам человека, по защите прав предпринимателей, по правам ребёнка, а также начальник управления охраны объектов культурного наследия.