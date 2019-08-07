Вильнюс, , 16:25 — REGNUM

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 7 августа, во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой об обновлённом составе правительства подтвердил, что Науседа принимал активное участие на стадии обсуждения кандидатов в министры ещё до того, как их фамилии становились известны в публичном пространстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Именно по этим причинам весь состав правительства утверждён без громких изменений первоначальных предложений. Фамилии министров назывались только тогда, когда по ним была достигнута договорённость с президентом.

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«Я понимаю, что это разочаровало тех, кто ждал интриг и скандалов», — сказал Сквернялис, поблагодарив Науседу за слаженную работу. «Отношения с президентом и дальше будут ровными, тесными и эффективными», — добавил премьер Литвы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после избрания Науседы новым президентом Литвы, в парламенте была расширена правящая коалиция, в которую теперь входят Союз крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократическая партия труда, «Порядок и справедливость» и ИАПЛ-СХС. Из-за расширения коалиции среди партий перераспределись руководящие должности как в парламенте, так и в правительстве.