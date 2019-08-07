Бишкек, , 16:17 — REGNUM

Шестерых сотрудников МЧС Киргизии, участвовавших в спасательной операции на месте крушения турецкого «Боинга» в пригороде киргизской столицы, подозревают в присвоении мобильных телефонов, которые перевозил упавший самолет, пишет «Вечерний Бишкек».

В министерстве внутренних дел республики подтвердили, что правоохранительные органы республики действительно ведут досудебное производство по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Воспрепятствование следствию» в отношении заподозренных в мародерстве спасателей.

ИА REGNUM напоминает, что 16 января 2017 года грузовой самолет «Boeing-747» турецкой авиакомпании «ACT Airlines», совершавший перелет по маршруту «Гонконг — Бишкек — Стамбул» при заходе на посадку в аэропорт «Манас» рухнул на дачный поселок Дача-СУ в пригороде столицы Киргизии.

В результате крушения погибли 39 человек — четыре члена экипажа авиалайнера и 35 местных жителей, различные травмы получили еще не менее 15 человек, а также оказались разрушены 23 жилых дома.