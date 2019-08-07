Москва, , 16:12 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ предложит изменения в законодательство, регулирующее процедуру сбора подписей. Об этом 7 августа заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьёзным образом пересматривать», — сказала она на заседании Центризбиркома.

По её словам, новые технологии позволили пользоваться новыми возможностями для фальсификации. И тяжёлый труд, связанный с реализацией процедуры, «не приносит ни радости, ни удовлетворения» никому из участников.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа рабочая группа рекомендовала ЦИК отказать в удовлетворении жалоб ряда незарегистрированных кандидатов.