Сухум, , 16:09 — REGNUM

На территории российской военной базы Южного военного округа в Абхазии откроется военно-патриотический лагерь для воспитанников всероссийского молодежного движения «Юнармия». Об этом сообщила 7 августа пресс-служба ЮВО.

В лагере будет организован 14-дневный курс, в который будут входить физические нагрузки и интеллектуальные задачи для подростков. Девушки и юноши до 17 лет потренируются на занятиях по военному биатлону с прохождением полосы препятствий, выполнением нормативов по огневой подготовке и оказанию первой медицинской помощи.

Также для юнармейцев будут организованы приключенческие и военизированные игры, под руководством военнослужащих базы ребята преодолеют специальную полосу «тропа разведчика».