София, , 16:08 — REGNUM

Министерство обороны Болгарии 6 августа объявило тендер на поставку боевых машин для нужд сухопутных войск республики, передаёт Болгарское национальное радио.

Будущий контракт, стоимость которого предварительно оценивается в 749 млн евро, должен предусматривать поставку 150 единиц боевых машин и специальной техники для трёх батальонных боевых групп сухопутных войск, а также предоставление услуг по обучению состава. Соответствующий проект был одобрен Народным собранием Болгарии в 2018 году.

Сообщается, что в проекте могут принять участие четыре компании: немецкая ARTEC GmbH, финская Patria, французская NEXTER Group и швейцарская General Dynamics Land System — MOWAG.

Напомним, в июле парламент Болгарии окончательно утвердил соглашение с США о закупке американских истребителей F-16 на замену самолётам МиГ-29 советского/российского производства, находящимся в настоящее время на вооружении ВВС республики.

Общая сумма контракта составит $1,256 млрд. Он предусматривает поставку Болгарии восьми истребителей F-16 до 2023 года.

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