Москва, , 17:34 — REGNUM

Ситуация в Донбассе резко ухудшается в связи тем, что США проводят последовательную политику по стравливанию Украины с Россией, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслана Хомчака о том, что резервные войска ВСУ в Донбассе приведены в боевую готовность.

«Сам Зеленский, несмотря на то, что вроде бы не очень хотел конфликта с Россией, вынужден показывать себя сильным лидером, который не планирует сдавать назад, — сказал Данилин. — Очень нехорошая ситуация. Политические амбиции Зеленского могут подтолкнуть его к новой войне. Окружающие его товарищи были бы не против таких столкновений. Особенно это важно на фоне того, что Украина начала массово выдавать паспорта граждан РФ. И через это давление на нас Зеленский пытается заставить Москву отступить от поддержки непризнанных республик. Однако ситуация может резко деградировать до того, что Украина снова начнёт военные действия, что, в свою очередь, приведёт к тому, что нам придётся признавать Донбасс и Луганск независимыми государствами. И надо сказать, что Зеленский играет на грани фола».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Зеленского, он провёл «длинный» телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили гибель военнослужащих ВСУ возле Павлополя и ситуацию с разминированием моста в районе станицы Луганской.

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