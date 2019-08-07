Киев, , 16:08 — REGNUM

Украинский военный эксперт и журналист Юрий Бутусов выразил уверенность в том, что Киев не предоставит республикам Донбасса «особый статус», а также не начнет с ними диалог даже в рамках контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление Бутусов сделал 7 августа в эфире одного из украинских телеканалов, комментируя итоги сегодняшнего разговора президентов Зеленского и Путина.

При этом он считает, что президент Украины Владимир Зеленский ведет себя «наивно», прося Владимира Путина повлиять на ситуацию в Донбассе.

«Идет игра заявлений, которая рассчитана исключительно на информационную войну и на общественное мнение, на СМИ. Война будет продолжаться… Идет дипломатическая борьба. Обе стороны обвиняют друг друга. Конечно, Украина ведет войну на своей земле. В этих условиях обращаться к Путину и ожидать от этих обращений чего-то просто наивно… Должно быть несколько уровней ведения этих переговоров. На одном уровне должна быть дипломатия, на другом — военные действия. Лучшим ответом должны стать эффективные действия украинских вооруженных сил. Только такой язык понимает Россия», — заявил Бутусов.

По его словам, Киев по сути имитирует переговоры с Кремлем, поскольку не обладает субъектностью и не создает реальных проблем.

«У нас переговоры с Российской Федерацией просто имитируются, потому что для этих переговоров мы не в равных условиях. Мы находимся на своей земле и просим Россию прекратить войну, которую фактически не признаем. Поэтому наша позиция намного слабее. У нас нет субъектности, наша переговорная позиция очень слабая, потому что Путин создает нам проблемы, а мы не создаем Путину проблем. В этих условиях договориться о чем-то невозможно», — подытожил Бутусов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел второй телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора, в частности, Зеленский попросил Путина повлиять на «ту сторону».

«Я сегодня сутра разговаривал с президентом России Владимиром Путины по этому поводу. Срочно ему позвонил, сказал: «Это не приближает нас к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», — сказал журналистам президент Украины.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

«Подтверждена… исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления «ДНР» и «ЛНР» особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской Контактной группы», — говорится в сообщении Кремля.