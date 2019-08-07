Вильнюс, , 16:06 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 7 августа, подписал все декреты о назначении всех министров обновлённого 17-го правительства Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На совместной пресс-конференции с премьером Саулюсом Сквернялисом он зачитал весь список состава правительства. Министрами утверждены:

— Ельвинас Янкявичюс, министр юстиции;

— Раумондас Кароблис, министр обороны;

— Линас Кукурайтис, министр социальной защиты и труда;

— Миндаугас Кветкаускас, министр культуры;

— Линас Линкявичюс, министр иностранных дел;

— Кястутис Мажейка, министр защиты окружающей среды;

— Альгирдас Монкявичюс, министр образования, науки и спорта;

— Ярослав Наркевич, министр транспорта;

— Андрюс Палёнис, министр сельского хозяйства;

— Виргиниюс Синкявичюс, министр экономики и инноваций;

— Вилюс Шапока, министр финансов;

— Рита Тамашюнене, министр внутренних дел;

— Жигимантас Вайчюнас, министр энергетики;

— Аурелиюс Верига, министр здравоохранения.

Уже сегодня известно, что в этот состав будут внесены изменения, поскольку осенью на работу в Еврокомиссию от Литвы будет делегирован министр экономики Виргиниюс Синкявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после избрания Науседы новым президентом Литвы в парламенте была расширена правящая коалиция, в которую теперь входят Союз крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократическая партия труда, «Порядок и справедливость» и ИАПЛ-СХС. Из-за расширения коалиции среди партий перераспределись руководящие должности как в парламенте, так и в правительстве.