Вильнюс, 7 августа 2019, 16:06 — REGNUM
Новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 7 августа, подписал все декреты о назначении всех министров обновлённого 17-го правительства Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На совместной пресс-конференции с премьером Саулюсом Сквернялисом он зачитал весь список состава правительства. Министрами утверждены:
— Ельвинас Янкявичюс, министр юстиции;
— Раумондас Кароблис, министр обороны;
— Линас Кукурайтис, министр социальной защиты и труда;
— Миндаугас Кветкаускас, министр культуры;
— Линас Линкявичюс, министр иностранных дел;
— Кястутис Мажейка, министр защиты окружающей среды;
— Альгирдас Монкявичюс, министр образования, науки и спорта;
— Ярослав Наркевич, министр транспорта;
— Андрюс Палёнис, министр сельского хозяйства;
— Виргиниюс Синкявичюс, министр экономики и инноваций;
— Вилюс Шапока, министр финансов;
— Рита Тамашюнене, министр внутренних дел;
— Жигимантас Вайчюнас, министр энергетики;
— Аурелиюс Верига, министр здравоохранения.
Уже сегодня известно, что в этот состав будут внесены изменения, поскольку осенью на работу в Еврокомиссию от Литвы будет делегирован министр экономики Виргиниюс Синкявичюс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, после избрания Науседы новым президентом Литвы в парламенте была расширена правящая коалиция, в которую теперь входят Союз крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократическая партия труда, «Порядок и справедливость» и ИАПЛ-СХС. Из-за расширения коалиции среди партий перераспределись руководящие должности как в парламенте, так и в правительстве.