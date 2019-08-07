Киев, , 16:09 — REGNUM

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявил 7 августа и. о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Билоусенко в комментарии информационному агентству «Укринформ».

"Пётр Порошенко вызван на допрос на 09:30 12 августа», — уточнил он.

По его словам, следователь хочет допросить Порошенко по делу о покупке телеканала «Прямой».

Напомним, Порошенко фигурирует более чем в десяти уголовных делах, возбуждённых украинскими правоохранителями. 25 июля он уже проходил допрос по делу о продаже предприятия «Ленинская кузница» (переименовано в «Кузницу на Рыбацком»).

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 августа на допрос была вызвана экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева, однако она заявила, что украинская генеральная прокуратура знает её лондонский адрес и что она ждёт следователей в Великобритании.

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