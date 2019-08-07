Оренбург, , 17:37 — REGNUM

В Оренбурге мэрия будет инициировать процедуру изъятия недостроя (несостоявшегося торгово-административного комплекса «Атриум» в центре города) у собственника через суд. Об этом заявил врио главы Оренбургской области Денис Паслер по итогам заседания областной антитеррористической комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Проблема «Атриума» возникла достаточно давно. Ранее ее безуспешно пытались решить и муниципалитет, и органы исполнительной власти. Нынешнее состояние объекта наряду с проблемами техногенного характера создает реальную угрозу совершения на нем террористического акта. Антитеррористическая комиссия приняла решение, поддержанное всеми правоохранительными структурами. Администрация города Оренбурга будет инициировать процедуру изъятия объекта у собственника через суд. Это первый шаг. Затем будем решать, какие мероприятия здесь требуются, и какой будет дальнейшая судьба подземного недостроя», — сказал Денис Паслер.

На антитеррористической комиссии прозвучала информация о том, что в ходе учений спецслужб условные террористы беспрепятственно проникли в «Атриум». Кроме того, к котловану несостоявшегося торгово-административного комплекса примыкают памятник культуры и жилой многоквартирный дом.

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Глава региона отметил, что «Атриум» — не единственная болевая точка города, требующая кардинальных мер.

«Жители Оренбурга и гости города десятилетиями смотрят на проблемные объекты — в первую очередь на недостроенную 16-этажку и «Атриум». На самом деле есть еще несколько подобных объектов. Безусловно, потребовались решения, чтобы этот городской позор был со временем расчищен. Чтобы был порядок как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения безопасности для горожан. С одним объектом, я считаю, уже разобрались. К 16-этажке, которая мешала жителям и портила внешний вид центра Оренбурга, уже подошла техника, в ближайшее время начнется ее демонтаж», — отметил врио губернатора.

Он также подчеркнул, что бюджет области в эти мероприятия ни копейки не вкладывает. Разбор здания будет осуществлять собственник — компания «Лист».

Затем, с учетом того, что земля под этим объектом муниципальная, на приведение в порядок земельного участка потребуются средства. Администрации города врио главы Оренбургской области дал поручение рассмотреть этот вопрос.

Сейчас разрабатываются варианты благоустройства этой территории как парковой зоны либо городской площади. По словам Паслера, скорее всего, в проекте будут совмещены оба варианта, и обязательно будет учтено мнение жителей.

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