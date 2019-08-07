Оренбург, 7 августа 2019, 17:37 — REGNUM
В Оренбурге мэрия будет инициировать процедуру изъятия недостроя (несостоявшегося торгово-административного комплекса «Атриум» в центре города) у собственника через суд. Об этом заявил врио главы Оренбургской области Денис Паслер по итогам заседания областной антитеррористической комиссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
На антитеррористической комиссии прозвучала информация о том, что в ходе учений спецслужб условные террористы беспрепятственно проникли в «Атриум». Кроме того, к котловану несостоявшегося торгово-административного комплекса примыкают памятник культуры и жилой многоквартирный дом.
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Глава региона отметил, что «Атриум» — не единственная болевая точка города, требующая кардинальных мер.
Он также подчеркнул, что бюджет области в эти мероприятия ни копейки не вкладывает. Разбор здания будет осуществлять собственник — компания «Лист».
Затем, с учетом того, что земля под этим объектом муниципальная, на приведение в порядок земельного участка потребуются средства. Администрации города врио главы Оренбургской области дал поручение рассмотреть этот вопрос.
Сейчас разрабатываются варианты благоустройства этой территории как парковой зоны либо городской площади. По словам Паслера, скорее всего, в проекте будут совмещены оба варианта, и обязательно будет учтено мнение жителей.
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