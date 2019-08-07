Джакарта, , 16:02 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо планирует совершить официальный визит в Куала-Лумпур (Малайзия) 9 августа 2019 года, сообщает Antaranews.

Президент Республики Индонезии Джоко Видодо Kremlin.ru

Известно, что глава Индонезии, переизбранный на второй президентский срок, должен был встретиться с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом в Путраджайе (Малайзия) 24 февраля 2019 года. Однако неожиданно визит был отменен.

Издание отмечает, что Малайзия по-прежнему является одной из основных стран-партнеров Индонезии в области торговли. В рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Малайзия занимает второе место в списке торговых партнеров Индонезии.

Что касается сектора туризма, то в период с января по май 2019 года количество туристов из Малайзии, посетивших Индонезию, составило более 1,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2019 года премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отправился с рабочим визитом в Японию, где пробудет до 8 августа.

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