Баку, , 16:02 — REGNUM

Власти Азербайджана одобряют решение руководства Туркмении о проведении Каспийского экономического форума. Об этом в интервью журналу «Внешняя политика и дипломатия Туркменистана» заявил глава азербайджанского МИДа Эльмар Мамедъяров.

«Мы приветствовали инициативу президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова о созыве Каспийского экономического форума, который станет новым форматом активизации сотрудничества между странами «Каспийской пятерки» во имя того, чтобы наполнить практическим содержанием положения принятой нами Конвенции, провозглашающей превращение Каспия в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества», — подчеркнул он.

По словам министра иностранных дел, представители Азербайджана в обязательно примут участие в первом Каспийском экономическом форуме, поскольку официальный Баку проявляет высокую заинтересованность в реализации проектов, служащих интересам укрепления экономического сотрудничества и наиболее полного раскрытия богатого потенциала прикаспийских государств.

«Полагаем, что интенсификация энергетических, логистических и прочих проектов будет служить интересам каждой из наших стран и на пространства Каспия в целом», — подытожил Мамедъяров.