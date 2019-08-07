Сидней, Австралия, , 15:49 — REGNUM

Китай усиливает и расширяет своё влияние в мире, на это должен адекватно отреагировать Североатлантический альянс. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 7 августа во время визита в Австралию.

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Столтенберг пояснил, что не имеет в виду продвижение НАТО в Тихий океан. «Китай подбирается всё ближе» к альянсу, пояснил он, об этом говорят масштабные вложения в важнейшие инфраструктуры в Европе, наращивание присутствия в Арктике, деятельность в киберпространстве.

Альянс в таких условиях должен отвечать, в том числе — путем тесного взаимодействия с партнерами в регионе — Австралией, Новой Зеландией, Японией и Южной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг назвал Россию и Китай мировыми державами, действия которых на подрывают мировой порядок.

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