Анкара, , 15:39 — REGNUM

Власти Турции осудили Израиль за одобрение строительства порядка 2 тыс. 300 домов на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы решительно осуждаем эту незаконную политику Израиля, безрассудно нарушающую международное право» , — говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Также в заявлении подтверждается поддержка «праведному делу» братского народа Палестины.

Напомним, ранее власти Израиля согласовали строительство еврейских поселений на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, что вызвало негодование со стороны ряда правозащитных организаций, а также в самой Палестине.

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