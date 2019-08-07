Москва, 7 августа 2019, 15:53 — REGNUM
На встрече с главами Франции и Германии президент Украины Владимир Зеленский может попытаться свалить на Россию и ополченцев Донбасса вину за очередное обострение ситуации на Юго-Востоке Украины, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы Зеленского срочно встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцером Германии Ангелой Меркель.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём недавнем выступлении Зеленский заявил, что в связи с ситуацией в Донбассе ему необходимо срочно встретиться с президентом Франции и канцлером Германии. Также отметим, что ранее Зеленский предлагал расширить «нормандский формат», подключив к процессу представителей США в дополнение к представителям России, Германии, Франции и Украины.