Брюссель, , 15:31 — REGNUM

Четыре государства в районе Африканского Рога получат от Евросоюза €50 млн для борьбы с последствиями засухи. Соответствующее заявление распространено 7 августа Еврокомиссией.

Средства выделены на предотвращение голода в общинах стран, пострадавших от катастрофической засухи. Большая часть помощи — €25 млн и €20 млн соответственно — предназначена Сомали и Эфиопии. Еще €3 млн получит Кения и €2 млн — Уганда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские власти направили в помощь Эфиопии 9 тыс. тонн пшеницы и риса, в денежном выражении это составило $7 млн. От нехватки продовольствия страдают и другие африканские страны, так, в Зимбабве голод угрожает более чем 5 млн человек.

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