Киев, , 15:21 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский во второй половине дня 7 августа прибыл с рабочим визитом в Турцию, передает корреспондент ИА REGNUM

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига, первый официальный визит Зеленского в Турецкую республику начался — «впереди насыщенная программа и важные встречи».

По предварительным данным, в рамках визита, запланированы переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, Вселенским патриархом Варфоломеем I, а также с представителями украинской и крымско-татарской общин. Кроме того, в ходе визита планировалось посещение технопарка в Стамбуле и встреча с турецкими бизнесменами.

Вместе с тем, сегодня утром Зеленский заявил журналистам, что в программу могут быть внесены изменения из-за обострения ситуации в Донбассе, из-за которого погибли 4 военнослужащих ВСУ.

«Сейчас будем срочно вылетать… Если что-то у нас произойдет, то мне придется возвращаться. Турецкая сторона об этом знает, президент Эрдоган относится к этому с пониманием. Но я надеюсь, что все будет нормально, все будет спокойно», — сказал президент Украины на утреннем брифинге.

Украинские эксперты считают этот визит Зеленского шагом в правильном направлении.

Так, дипломат Константин Елисеев напоминает, что в настоящий момент Турция — один из ключевых стратегических партнеров Украины.

«Следует установить доверительный личный контакт с другом нашего государства — Эрдоганом. Углубление отношений с Анкарой — весомый фактор экономического развития Украины, усиления военного и оборонного потенциала, поддержки по Крыму», — советует Елисеев, известный своей принадлежностью к лагерю бывшего главы государства Петра Порошенко.