Москва, , 15:31 — REGNUM

Активизация боевых действий в Донбассе носит вполне прогнозируемый характер, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он рассказал 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Киев привел в боевую готовность резервные войска в Донбассе якобы на случай «непрогнозируемой ситуации».

Война на Донбассе (cc) ВО «Свобода»

«Риска непрогнозируемой ситуации, насколько я могу судить, нет, — сказал Вассерман. — Зато есть риск вполне прогнозируемой ситуации после несчастного случая на производстве с четырьмя террористами вооружённых формирований, подчинённых Киеву. Я напомню, что в Израиле несчастным случаем на производстве называют самоподрыв очередного террориста из-за его неумелого обращения со взрывными устройствами. Так вот, после самоподрыва весьма велика вероятность того, что вооружённые формирования, подчинённые Киеву, воспользуются этим как предлогом для очередных террористических актов против мирных граждан и против народного ополчения. И именно для того, чтобы иметь шансы на сей раз не попасть в котел, главари киевских террористов сейчас мобилизуют резервы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, «резервы ВСУ находятся в утверждённых местах в состоянии боевой готовности. В случае непрогнозируемой ситуации ВСУ готовы к соответствующему реагированию».

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