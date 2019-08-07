Москва, , 15:20 — REGNUM

В Совфеде уверены, что предложения заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Тука по установлению нового миропорядка не пригодятся, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

«Рецепты украинского чиновника и тех, чье мнение он озвучил, не пригодятся», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Во всех этих заявлениях украинского чиновника явно прослеживается политическая подоплека, рассуждает сенатор. Новый мировой порядок, как следует из слов Тука, подразумевает тотальное мировое господство США, которые диктуют всем остальным странам линию поведения — тогда, полагает чиновник, не будет проблем ни с Сирией, ни с Ираном, не говоря уже об Украине.

«Никто, разумеется, не утверждает, что существующий сегодня миропорядок идеален. Но он все-таки позволяет удерживать мировые разнонаправленные процессы в определенном равновесии, избегая глобальных потрясений. Со временем, конечно, человечество придет к необходимости создания нового миропорядка, но его строительство будет осуществляться на принципиально иной основе», — подчеркнул парламентарий.

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