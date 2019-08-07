Ашхабад, , 15:19 — REGNUM

Прозападные СМИ пытаются обвинить Россию в продвижении антиамериканских настроений в Туркмении.

Так, радио «Азатлык» сообщило о том, что во время мероприятий по подготовке к празднованию Дня независимости и мусульманского праздника Курбан байрам пропагандисты туркменского правительства начали обвинять страны Запада и США во враждебности.

«Они говорят, что враги, то есть Запад и Америка хотят навредить нашей любимой родине и разрушить ее. Они рассказывают о том, что Америка и ее западные союзники являются причиной беспорядков и хаоса, организовывают оранжевые революции как в Грузии и Украине», — пишет туркменское подразделение американского радио «Свобода».

Также издание приводит мнение обозревателя Брюса Панниера о том, что «антизападная пропаганда могла быть организована извне».

»Возможно это может звучать как теория заговора, но это звучит больше как российская пропаганда, чем туркменская. Известно, что Россия пытается расширить свое влияние в Туркмении», — утверждает западный журналист. Каких-либо доказательств существования российского следа американские СМИ не привели.