Астрахань, , 15:10 — REGNUM

В Астрахани перед судом предстанет бывший начальник отдела технического надзора городского управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политики. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области, он обвиняется в превышении должностных полномочий в ходе надзора за строительством жилья.

Чиновник должен был осуществлять технический надзор за строительными объектами. По версии следователей, с мая по сентябрь 2015 года он подписал акт о приёмке жилого дома в микрорайоне «Западный-2» Трусовского. При этом он знал, что в доме еще не установлены чугунные ванны в санузлах.

Подрядчик получил более двух миллионов рублей за фактически невыполненные работы, и бюджету города был причинён ущерб. Потери бюджета были полностью возмещены, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.