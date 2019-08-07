Куала-Лумпур, , 15:07 — REGNUM

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад отправился с рабочим визитом в город Фукуока (Япония) 6 августа 2019 года для участия в 16-й сессии школы будущих лидеров Японии, сообщает Antaranews.

Известно, что премьер-министр в сопровождении своей супруги Сити Хасмах Мохд Али, главы МИД Дато Сайфуддина Абдуллы и министра молодежи и спорта пробудет с рабочим визитом в Японии до 8 августа 2019 года.

Основываясь на информации министерства иностранных дел Малайзии, школа будущих лидеров Японии — это специальная программа, которая проводится ежегодно для отдельных учащихся старших классов. Двухнедельная программа направлена на то, чтобы использовать лидерские качества учащихся в различных областях посредством взаимодействия с известными личностями.

На открытии 16-й сессии школы будущих лидеров Японии 7 августа 2019 года премьер-министр Малайзии выступит с речью, озаглавленной «Как наука и техника могут внести свой вклад в мировую безопасность».

Мохатхир Мохамад также встретится со специальным советником премьер-министра Японии Хирото Изуми 8 августа 2019 года.

Ожидается, что международный университет Японии присудит Мохатхиру Мохамаду почетную докторскую степень, чтобы оценить вклад премьер-министра в развитие отношений между Малайзией и Японией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Малайзии призвал Индию и Пакистан сесть за стол переговоров, чтобы уменьшить напряженность, возникшую из-за ситуации в штате Джамму и Кашмир.

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