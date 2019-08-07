Брюссель, , 15:03 — REGNUM

Односторонние американские санкции против Венесуэлы не найдут поддержки в Евросоюзе. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Карлос Руис де Гордехуэла 7 августа на брифинге в Брюсселе.

Де Гордехуэла подчеркнул предельную чёткость позиции ЕС по санкциям США, напомнив о неприятии «экстерриториального применения односторонних мер». Он отметил, что существующие ограничения против Венесуэлы касаются отдельных персон в руководстве страны.

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ЕС может сократить или пополнить свой черный список, исходя из обстановки в Венесуэле, но не будет вводить ограничения, которые отразятся на всём населении этой страны, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп наложил арест на все активы венесуэльского правительства в США. Глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал такой шаг очередным проявлением «экономического терроризма».

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