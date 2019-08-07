Киев, , 15:08 — REGNUM

Встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в формате «один на один» пока что невозможна по политическим причинам, хотя Киеву хотелось бы ее организовать.

Об этом 7 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, комментируя сегодняшний телефонный разговор лидеров стран.

«То, что предлагают такую встречу — понятно, что Зеленскому нужна встреча с Путиным. Понятно, что один на один пока эта встреча невозможна по внутриполитическим и геополитическим соображениям. А вот в «нормандском формат» она возможна. Это было бы более комфортно для президента Зеленского», — считает Карасев.

При этом он сомневается, что в августе Киеву удастся организовать встречу лидеров стран — участниц «нормандского формата» переговоров, как о том заявил президент страны.

«Вряд ли эта встреча будет в августе… На высшем уровне встреча «нормандского формата» прошла в Берлине в 2016 году. Три года назад. Путин не собирается встречаться на высшем уровне в «нормандском формате», если не будет результата… Для Российской Федерации результат — это когда начнется, как они говорят, прямой диалог высшего политического и военного руководства Украины с так называемыми ДНР и ЛНР… Или будут какие-то серьёзные договоренности относительно выборов на той территории, реализация политической части Минских соглашений», — добавил Карасев.

Он считает, что для Кремля в принципе неприемлемо, чтобы новое руководство Украины «петляло» и поддерживало «гибридную ситуацию» в Донбассе так же, как это ранее делал президент Петр Порошенко.

«Пока российскому руководству нет смысла встречаться с Зеленским до тех пор, пока они не будут видеть, в каком русле будет двигаться новое руководство Украины. А у него выбор сегодня, опять-таки, идти в колее Порошенко с более жестким военным акцентом или двигаться в реализации Минских соглашений. Так петлять и быть в гибридной ситуации, как это делал Порошенко, уже невозможно… Это неприемлемо для России», — рассказал Карасев.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Поводом для беседы послужило обострение ситуации в Донбассе — на мариупольском направлении после обстрела во время формального перемирия 6 августа погибли сразу 4 военнослужащих ВСУ.

Кроме того, Зеленский проинформировал, что планирует сегодня же провести телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы ускорить встречу лидеров стран — участниц «нормандского формата».