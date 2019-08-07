Рим, , 14:57 — REGNUM

В Италии снижаются не только показатели прибытия новых нелегальных мигрантов, но также и показатели высылки из страны тех нелегалов, которые уже находятся в Италии, передает Il Sole 24 Ore в среду, 7 августа.

Welcome. Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лидер партии «Лига» и действующий глава МВД Маттео Сальвини обещал ускорить высылку нелегалов, однако в 2018 году, когда к власти пришло правительство «Лиги» и «Движения 5 звезд», из страны был выслано меньше граждан, чем годом ранее, отмечает издание (5600 против 7000).

Ссылаясь на данные статистической службы ЕС, издание отмечает, что из Италии высылается значительно меньше мигрантов, чем из Великобритании, Германии или Польши.

Отмечается также существенный (в разы) разрыв между числом граждан, в отношении которых властями было принято решение о высылке, и числом тех, кто действительно покинул страну. Аналогичная картина наблюдается также в Испании, Франции и ряде других стран.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны. Расширенная версия этого закона была утверждена летом 2019 года: штрафы для перевозчиков мигрантов увеличены до 1 млн евро, закон требует ареста капитанов таких кораблей и оставляет возможность ареста самих судов.