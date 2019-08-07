Москва, , 14:53 — REGNUM

В Кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. В ходе встречи глава государства поинтересовался, как проходит курортный сезона на курортах края.

Владимир Путин с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 07.08.2019 Kremlin.ru

Глава Ставрополья заверил президента РФ в том, что обстановка на курортах края нормальная. Есть оптимистичные данные о росте туристов.

«Наверное, не удивительно, что он хорошо проходит. Мы даём сегодня устойчивый рост 5% уже за прошедшие шесть месяцев. По итогам года 12% процентов ожидаем, это больше, ещё плюсом 200 тысяч человек», — приводит слова Владимирова пресс-служба главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье в 2018 году в порядке эксперимента был введен курортный сбор. Сбор установлен в размере 50 рублей с одного приезжего в сутки и действует в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Железноводске. Власти края рассчитывают, что курортный сбор принесет городам-курортам в 2019 году около 260 млн рублей.