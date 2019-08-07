Рим, , 14:49 — REGNUM

Лишь 28% граждан Италии полностью» или «в достаточной мере» удовлетворены тем, что пост главы Еврокомиссии заняла Урсула фон дер Ляйен, передает в среду, 7 августа, Termometro Politico со ссылкой на опрос Swg.

Противоположного мнения об этом назначении придерживаются 38% граждан. Еще 34% респондентов затруднились с ответом (или еще не определились со своим отношением к фон дер Ляйен).

Социологи отметили, что такое отношение к новому председателю Еврокомиссии напрямую связано с тем, что против этой кандидатуры выступал глава самой популярной партии страны — «Лиги», Маттео Сальвини. Он назвал фон дер Ляйен «кандидатом от Макрона и Меркель».

Интересно, что рейтинг «Лиги» в точности повторяет антирейтинг фон дер Ляйен в Италии — 38%.