Рим, 7 августа 2019, 14:49 — REGNUM
Лишь 28% граждан Италии полностью» или «в достаточной мере» удовлетворены тем, что пост главы Еврокомиссии заняла Урсула фон дер Ляйен, передает в среду, 7 августа, Termometro Politico со ссылкой на опрос Swg.
Противоположного мнения об этом назначении придерживаются 38% граждан. Еще 34% респондентов затруднились с ответом (или еще не определились со своим отношением к фон дер Ляйен).
Социологи отметили, что такое отношение к новому председателю Еврокомиссии напрямую связано с тем, что против этой кандидатуры выступал глава самой популярной партии страны — «Лиги», Маттео Сальвини. Он назвал фон дер Ляйен «кандидатом от Макрона и Меркель».
Интересно, что рейтинг «Лиги» в точности повторяет антирейтинг фон дер Ляйен в Италии — 38%.