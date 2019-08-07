Ашхабад, , 14:40 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования президенту Египта Абделю Фаттаху Эль-Сиси в связи произошедшим в Каире террористическим актом, приведшим к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Также от имени туркменского народа и правительства Бердымухамедов передал слова сопереживания и поддержки семьям и близким египтян, погибших в результате теракта, и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркмения полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», — подчеркнул туркменский лидер.

ИА REGNUM напоминает, что 4 августа 2019 года в центре столицы Египта произошло столкновение двух автомобилей, после чего последовал мощный взрыв, унесший жизни 20 человек. Также ранения и травмы получили еще 47 человек. Египетские власти назвали произошедшее терактом и обвинили в нем радикальную группировку «Хасам».