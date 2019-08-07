Москва, 7 августа 2019, 15:42 — REGNUM
Есть большие сомнения в том, что жители Донбасса захотят вернуться в состав Украины, страны, которая уничтожала их в течение пяти лет, несмотря на подписанные соглашения, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он рассказал 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться срочной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Украины Владимира Зеленского, срочная встреча в «нормандском формате» необходима в связи с обстановкой в Донбассе. По словам Зеленского, он уже провёл телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а далее побеседует с Макроном.
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