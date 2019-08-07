Москва, , 15:42 — REGNUM

Есть большие сомнения в том, что жители Донбасса захотят вернуться в состав Украины, страны, которая уничтожала их в течение пяти лет, несмотря на подписанные соглашения, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он рассказал 7 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться срочной встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Эта встреча действительно интересная по формату по той простой причине, что Зеленский периодически подтверждает свою приверженность Минским соглашениям, а Германия и Франция выступали гарантом выполнения Киевом этих самых соглашений. Поэтому смысл во встрече есть, — сказал Мухин. — [Возможно] Ангела Меркель и Макрон «пнут» Зеленского в правильном направлении, выполнив свои обязательства, которые они успешно пять лет не выполняли. Поэтому ничего обидного для РФ в этой встрече нет. Если эта встреча принесёт результат, всем будет только хорошо. Прежде всего Украине, потому что Минск-2 — это единственный шанс Украины сохранить Донбасс в своём составе. Хотя, если честно, у меня есть сомнения, захотят ли люди, проживающие на Донбассе, вернуться в страну, которая уничтожала их в течение пяти лет, несмотря на подписанные Порошенко соглашения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам президента Украины Владимира Зеленского, срочная встреча в «нормандском формате» необходима в связи с обстановкой в Донбассе. По словам Зеленского, он уже провёл телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а далее побеседует с Макроном.

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