Брюссель, , 14:45 — REGNUM

Законопроект о санкциях против «Северного потока — 2», внесенный в Сенат США, находится в поле зрения Еврокомиссии. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

В Брюсселе ждут разъяснений американской стороны по этому вопросу. Так ответила Итконен о возможных шагах в связи с рассмотрением санкций, уточнив, что Еврокомиссия следит за ситуацией.

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Речь идет об ограничениях в отношении компаний, задействованных в международном проекте по строительству газопровода «Северный поток — 2», который будет подавать газ из России в Западную Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о санкциях против всех компаний — участников проекта «Северный поток — 2» был одобрен комитетом Сената Конгресса США по международным делам 31 июля. США могут закрыть для компаний свои границы и заморозить их активы на своей территории.

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